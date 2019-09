05.09.2019

Augsburger Straße jetzt gesperrt: Das sollten Sie wissen

Die Augsburger Straße wird seit Mittwoch saniert. Auf diesen Strecken kommen Pendler nach Aichach.

Seit Mittwoch ist ein Teilstück der Augsburger Straße nahe Aichach gesperrt. Sie wird zwischen der Wertstoffsammelstelle und der Einmündung in die Industriestraße saniert. Im Mai hatte der Aichacher Stadtrat den Auftrag für den zweiten Bauabschnitt in Höhe von 276000 Euro an die Firma Holl aus Burgheim vergeben. Schon im Herbst 2018 waren auf der Augsburger Straße zwischen der Wertstoffsammelstelle und der Ecknachbrücke in Aichach Schäden beseitigt und die Straße neu asphaltiert worden.

Bei der aktuellen Sanierung werden die Kreuzungen an der Peter-und-Paul-Straße sowie an der Industriestraße ausgespart. Das sorgte am Mittwoch offenbar für Irritationen bei manchen Autofahrern, die über die Umleitung auf die Peter-und-Paul-Straße fuhren und glaubten, von dort weiter auf die B300 zu gelangen. Als sie sahen, dass die Augsburger Straße auch nach der Einmündung der Peter-und-Paul-Straße bis zur Industriestraße gesperrt ist und die Kreuzung lediglich in Richtung Unterschneitbach überquert werden kann, drehten sie wieder um. Die kleine Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Birkenstraße. Wie das Bauamt der Stadt Aichach in der vergangenen Woche mitteilte. sollen die Arbeiten zwei Wochen dauern. (nsi/ech)

