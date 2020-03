Augsburgs künftiger Bischof Bertram Meier eröffnet Fastenaktion

Plus Bei der Misereor-Aktion wird an das Leid der Menschen im Kriegsgebiet erinnert. Augsburgs künftiger Bischof , Bertram Meier, eröffnet Aktion in Griesbeckerzell.

Großen Anklang fand die Eröffnungsveranstaltung der Misereor-Fastenaktion „Gib Frieden“ in der Pfarrkirche St. Laurentius im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell. Zelebrierte doch kein Geringerer als Diözesanadministrator Bertram Meier, der künftige Bischof von Augsburg, den Festgottesdienst. Mit 370 Gottesdienstbesuchern freute sich Meier über die vielen Gäste, sagte aber, nicht er sei hier wichtig, sondern „der eigentliche Ehrengast“ sei Jesus Christus.

Als Konzelebranten feierten mit Meier Domkapitular Wolfgang Hacker, Pfarrer Karl Heinz Reitberger, Dominik Zitzler, Diözesanpräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und Pater Sascha-Philipp Geißler die heilige Messe. Meier hatte erst kürzlich ein ausführliches Gespräch mit dem Nuntius in Syrien, Kardinal Mario Zenari, geführt. Dieser halte die Stellung, auch wenn er zwischen die Fronten gerät und es gefährlich wird für Leib und Leben.

Griesbeckzell: Festgottesdienst im Gedanken an Syrien

Nach acht Jahren Bürgerkrieg ist Syrien ein zerstörtes Land. Vor diesem Hintergrund will Misereor ein Zeichen setzen. Symbolisch knüpften Frauen Bilder an das Friedensnetz. Mit rhythmischen Liedern zum Thema „Gib Frieden“ umrahmte die Singgruppe Wolkenlos den Festgottesdienst. Pfarrer Reitberger überraschte den Diözesanadministrator am Ende mit Süßigkeiten in Stabform für sein zukünftiges Amt als Bischof.

Fast zeitgleich fand im Feuerwehrhaus ein Kindergottesdienst mit dem Thema „So geht Frieden“ statt. In einem Rollenspiel wurde deutlich, dass man deshalb gut auf seine Mitmenschen achten und auch Hilfe anbieten sollte. Ein Friedensnetz mit Friedenswünschen wurde geknüpft und im Zug zur Schule mitgetragen. Die Cantabella Kids mit einem kleinen Orchester mit Geigen, Flöten und Gitarre umrahmten den Kindergottesdienst.

In der Festhalle der Grundschule begrüßten die Cantabella Kids unter der Leitung von Sandra Tucker-Halbfell die Gäste mit Friedensliedern. „Hört zu ihr großen Leut, wir alle wollen in Frieden leben“, sangen sie in einem der Lieder. Gerührt und begeistert vom Chor spendeten die Gäste kräftig Beifall. Gerührt war auch Misereor-Gast Claudette Azar. Am Tag zuvor hatte sie die Arbeit der Partnerorganisation „Flüchtlingsdienst der Jesuiten (JRS)“ bei einer Vorabendmesse in der Pfarrkirche St. Stephan in Obergriesbach vorgestellt. Azar wurde 2012 mit ihrer Familie aus Homs/Syrien vertrieben und ist seit 2019 als Assistentin des Projektleiters in Kafroun für JRS Syrien tätig. Der Gottesdienst am Samstag wurde umrahmt von einer jungen Geigengruppe um Karl Wilhelm Agatsy und an der Orgel mit Anna Rast.

Beim Mittagessen in der Grundschule in Griesbeckerzell sprach Domkapitular Hacker, ein gebürtiger Zeller, ein Tischgebet, bevor es zum Fastenessen Spätzle-Gemüsepfanne in die Aula ging. Federführend für die Organisation der Veranstaltung war die Katholische Landvolkbewegung mit Unterstützung von Bildungsreferentin Petra Hüttenhofer und Anton Stegmair, Leiter der Abteilung Weltkirche.

Den Nachmittag über fanden an den Ständen verschiedene Aktionen statt. Mit einem Projekt für Migrantinnen und deren Kinder wurden am Stand von In Via unter anderem Mini-Sprachkurse angeboten. Das Projekt wird aus Mitteln des bayerischen Innenministeriums gefördert. Gleich nebenan wurde an einer Friedenstaube gebastelt, die Federn mit persönlichen Anliegen versehen. Mit einer Reisaktion unterstützt der KAB-Kreisverband Donau-Paar jährliche Projekte in der „Einen Welt“. Der Erlös der diesjährigen Reisaktion geht an die St. Vincent Pallotti Catholic School in Sambia.

Auf der anderen Seite stellte Marija Jehle das Projekt des deutsch-syrischen Hilfsvereins „ Augsburg hilft Aleppo“ vor, der neben den Menschen vor Ort auch Syrer in Augsburg durch Spenden, Arbeitsvermittlung und Sprachunterricht unterstützt. Jehle ist stellvertretende Vorsitzende des neuen Integrationsbeirats der Stadt Augsburg. Chemiker Aslan Fadi aus Affing ist mit seinen Naturprodukten aus Olivenöl mittlerweile bekannt. Seine Produkte werden auch im Weltladen in Aichach verkauft.

Veranstaltung endet mit Taizé-Liedern

Am Stand des BDKJ konnte man Friedensbilder gestalten. Einen Kaffeetest mit Effekt bot der Stand von Oikocredit an, eine globale genossenschaftliche Bewegung mit der Vision einer gerechten Weltgemeinschaft. Im Infomobil vor der Grundschule erwarteten die Besucher Spiel-und Mitmachaktionen, Infotafeln und Filmclips.

Zum Abschluss lud Diözesanpräses Dominik Zitzler zum offenen Singen ins Musikzimmer ein. So endete die Veranstaltung mit Taizé-Liedern- und Gebeten.