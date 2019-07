00:33 Uhr

Augusta-Bank wächst im Wittelsbacher Land

Augusta-Bank verzeichnet im Jahr 2018 in den wichtigsten Bereichen ein Plus von rund sechs Prozent. Vorstand: Fusion mit der VR-Bank Kaufbeuren-Ostallgäu hat keine Folgen für die Mitglieder. In Affing wird gebaut

Von Johann Eibl

Die Nachricht war nicht neu: Die Augusta-Bank wird mit der VR-Bank Kaufbeuren-Ostallgäu fusionieren. Dennoch stand das Thema im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung in der Mehrzweckhalle in Affing. Der Zusammenschluss, der am 18./19. Oktober technisch über die Bühne gehen wird, bleibt ohne spürbare Auswirkungen auf die Mitglieder. 150 von ihnen informierten sich dort aus erster Hand über den Geschäftsbericht des Jahres 2018 und die aktuelle Lage.

Vorstand Heinrich Stumpf erläuterte Überlegungen, die zum Zusammenschluss mit den Allgäuern führten, sodass nun eine Bank entsteht, die im Süden von Pfronten und im Norden bis nach Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg reicht (siehe Infoartikel). Größe und Marktposition seien wichtig; das elfte Jahr in der Niedrigzinsphase sei ebenso ein Argument gewesen wie die „überbordende Regulatorik“ und die Digitalisierung. Stumpf betonte: „Das ist ein Partner, der zu uns passt.“ Am Filialnetz werde festgehalten, betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben. Die neue Bank weise eine Bilanzsumme von 3,3 Milliarden Euro auf, ein betreutes Kundenkreditvolumen von 2,4 Milliarden Euro sowie ein betreutes Kundenanlagevolumen von knapp 4,4 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss liege bei 7,4 Millionen Euro, das Eigenkapital bei 299 Millionen Euro. Weitere Zahlen: 157000 Kunden, 71000 Mitglieder und 569 Mitarbeiter.

Eine Info speziell für den Lechrain: Die Augusta-Bank wird unter die Bauherren gehen. Am ehemaligen Lagerhaus der Raiffeisenbank in Affing wird eine Wohnanlage entstehen, die Räume werden dann vermietet. Noch in diesem Jahr könnte Baubeginn sein. Als Stumpf auf die Zahlen aus dem Jahr 2018 zu sprechen kam, verband er sie einige Male mit der Formulierung „tolle Entwicklung“. So stieg das Kreditvolumen von 769 auf 813 Millionen Euro, die Kundeneinlagen wuchsen von 1279 auf 1355 Millionen Euro, das Kundengesamtvolumen von 3,04 auf 3,18 Milliarden Euro und die Bilanzsumme erhöhte sich von 1,463 auf 1,544 Milliarden Euro. „Das Geschäftsmodell ist intakt, es war ein gutes Jahr“, folgerte der Redner daraus und erinnerte daran, dass sein Haus Minuszinsen von 0,3 bis 0,4 Prozent zu zahlen habe, wenn es Gelder bei der Bundesbank oder bei der Europäischen Zentralbank hinterlegt. In 50 Fällen habe die Augusta-Bank bei der Vermittlung von Immobilien helfen können. Die Investitionen beliefen sich auf über eine Milliarde Euro. Auch Dirk Grensemann, der Bereichsleiter Privatkunden, war auf die Fusion eingegangen. Die IBAN bleibe unverändert, das Gleiche gelte für die Zugangsdaten bei Online-Banking, Girocards und Kreditkarten.

Michael Seidel, der Bereichsleiter Aichach/Affing, berichtete von einer positiven Entwicklung in der Region. Demnach stieg das Gesamtvolumen im Geschäftsbereich Affing/Mühlhausen um 5,2 Prozent auf 103 Millionen Euro an, wobei 20,6 Millionen Euro auf Wertpapiere, 26,9 Millionen auf Kredite und 55,2 Millionen auf Einlagen entfielen. Die Zahl der Mitglieder beträgt 2179 und die der Kunden 3693.

Im Bereich Aichach/Kühbach beträgt das Gesamtvolumen 207,3 Millionen Euro, auf Wertpapiere entfallen 47,8 Millionen Euro, auf Kredite 36,3 Millionen und auf Einlagen 123,2 Millionen. Hier zählt man 4306 Mitglieder und 8198 Kunden.

Die drei Affinger Sportvereine erhielten jeweils 1000 Euro: FC Affing, DJK Gebenhofen-Anwalting und TSV Mühlhausen. Bei der Versammlung in Aichach erhielt die Stiftung „Pfad für Kinder“ eine Spende von 2500 Euro von der Augusta-Bank.

„Wir freuen uns, dass wir eine Bank in unseren Ortsteilen haben“, erklärte Markus Winklhofer. Der Affinger Bürgermeister sprach von einem bewährten Konzept, dass die Augusta-Bank einmal jährlich draußen Bericht erstattet.

Johanna Barl und Erika Pittlack, sowie Stefan Aulinger, Albert Bachmeir, Josef Bachmeir und Martin Lindermeir sind seit 50 Jahren Mitglieder der Augusta-Bank. Bei der Versammlung in Aichach wurden geehrt für 50 Jahre: Maria Beer, Heinz Boser, Helga Brischar, Xaver Epp, Anton Friedl, Franz Friedl, Helmut Grimm, Josef Grünwald, Josef Gutmann, Franz Heggenstaller, Franziska Heinrich, Herbert Köberlein, Monika Köberlein, Hubert Kreutmayr, Franz Leopold, Erwin Lerner, Georg Möritz, Luitgard Nückel, Gerad Poidinger, Hermann Preschl, Adolf Schäffler, Richard Schaller, Leonhard Schamberger, Josef Schlatterer, Josef Schmidt, Lothar Schwab-Zettl, Dieter Six, Otto Stiegelmaier, Simon Wörle, Josef Decker. 60 Jahre Mitglied: Kaspar Augustin, Johann Gerl, Martin Neumaier, Hermann Zenker.

