vor 17 Min.

Aus für das Neubaugebiet von Sielenbach

Plus Für die Planungen des neuen Baugebiets hat Sielenbach schon 25.000 Euro ausgegeben. Doch jetzt gibt der Gemeinderat das Vorhaben auf.

Von Gerlinde Drexler

Rund 25.000 Euro hat die Gemeinde Sielenbach für die Planungen für das neue Baugebiet "Unterschafhausen Süd-Ost" schon ausgegeben. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Ecknach und dem Iglbach und damit im Überschwemmungsbereich der beiden Gewässer. Über die Frage, ob weitere rund 17.000 Euro für ein Bodengutachten ausgegeben oder die Planungen eingestellt werden sollen, diskutierte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch.

Das Ingenieurbüro Mayr, das ein Wasserspiegelgutachten erstellte, geht davon aus, dass die Lage im Überschwemmungsbereich zu einem Verlust an Retentionsraum führen würde. Außerdem bestehe die Gefahr, dass sich die Hochwassersituation auf den an den Iglbach angrenzenden Flächen verschlechtern könne. Das Ingenieurbüro ging auch davon aus, dass der Boden entlang der Ecknach torfig sein wird. Die Kosten für die Entsorgung des Torfbodens schätzte es auf etwa 200.000 bis 300.000 Euro.

Der Bürgermeister von Sielenbach fürchtet, dass das Baugebiet eine "teure Nummer" wird

Gewissheit würde ein Bodengutachten bringen, das etwa 17.000 Euro kosten würde. Bürgermeister Heinz Geiling sprach sich jetzt dafür aus, von dem Baugebiet Abstand zu nehmen: "Ich glaube, dass es mit dem Überschwemmungsgebiet eine teure Nummer werden kann." Außer den wasserwirtschaftlichen Bedenken sehe es auch die Untere Naturschutzbehörde sehr kritisch, hatte der Bürgermeister schon in Erfahrung gebracht. Offen ist, inwieweit das Denkmalamt wegen des benachbarten Stunzbergs Bedenken anmelden würde.

Auch wenn die Gemeinde insgesamt 42.000 Euro ausgeben würde, sei immer noch nicht klar, ob es funktionieren würde, sagte Josef Stocker. Neben dem finanziellen Aspekt sprach für Horst Pappenberger noch ein anderer gegen das neue Baugebiet: "Wir verknallen uns das ganze Ecknachtal." Auch Zweiter Bürgermeister Franz Moser war der Ansicht: "Wir sollten es aufgeben." Keine Chance sah auch Bernhard Bichler. Bei einem torfigen Boden werde die Erschließung "unbandig teuer".

Der Gemeinderat Sielenbach entscheidet sich gegen das Neubaugebiet

Johann Finkenzeller wollte das Baugebiet nicht so einfach aufgeben. Ohne eine Beprobung wisse man doch nichts, wandte er ein. Er regte an, die Entscheidung zu vertagen und erst noch mal mit den Grundstücksbesitzern zu reden. Martin Echter fand es schade, das Projekt aufzugeben, wusste aber auch keine bessere Lösung. Bis auf Finkenzeller und Echter stimmten alle Gemeinderäte dafür, das Vorhaben einzustellen.

