19.08.2019

Ausbildung für neue „Sprach- und Kulturmittler“

Zweite Ausbildungsrunde startet im September in Aichach. Was die Ehrenamtlichen lernen und wo sie eingesetzt werden können

Im Frühjahr 2018 startete das Projekt „Sprach- und Kulturmittler“ der Freiwilligenagentur. Die ersten Sprach- und Kulturmittler sind bereits im Einsatz. Im September läuft die zweite Ausbildungsrunde für Menschen mit Migrationshintergrund und/oder fundierten Fremdsprachenkenntnissen an.

Sprach- und Kulturmittler begleiten Neuzugewanderte ehrenamtlich zu Terminen und helfen ihnen dabei, sich besser zurechtzufinden. Wichtig ist, respektvoll, kultursensibel und neutral zu übersetzen, um Verständigung und Verständnis auf beiden Seiten zu ermöglichen. Dabei gibt es verschiedene Einsatzgebiete, wie beispielsweise in städtischen Einrichtungen, Behörden, Beratungsstellen, Schulen oder im Gesundheitswesen.

Die Qualifizierung im September gliedert sich in zwei Ausbildungsmodule an zwei Samstagen. Schwerpunkte sind unter anderem Technik und Rollenverständnis beim Dolmetschen, Schweigepflicht, Datenschutz, Einsatzgebiete und Abläufe. Nach der zweitägigen Schulung erhalten die Ehrenamtlichen das Abschlusszertifikat „Sprach- und Kulturmittler“.

Die Ausbildungsmodule finden am 14. und 21. September im Landratsamt an der Münchener Straße 9 in Aichach statt. Sie dauern von 10 bis 16 Uhr.

Teilnehmer, die im September die Qualifizierung besuchen möchten und sich ehrenamtlich als Sprach- und Kulturmittler engagieren wollen, können sich gerne in der Freiwilligenagentur bei Katharina Blazejewski per E-Mail an katharina.blazejewski@lra-aic-fdb.de oder unter Telefon 08251/92-4889 melden.

Besonders gefragt sind die Sprachen Französisch, Russisch, Rumänisch, Polnisch, Bulgarisch, Türkisch, Arabisch, Farsi, Dari, Paschtu und Tigrinya. (AN)

