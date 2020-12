07:05 Uhr

Ausdrucksstarke Kirchenmusik, beeindruckend und voller Ehrfurcht

Ein musikalischer Leckerbissen mit drei Instrumentalisten mitten in der Pandemie in der Paul-Gerhardt-Kirche in Aichach.

Von Claudia Neumüller

Mit einem musikalischen Alleluja aus „Der Engel sprach zu dem Herrn“ von Heinrich Schütz (für Trio Hartwig Simon) wurden die Gottesdienstbesucher am Sonntag in der Paul-Gerhardt-Kirche begrüßt. Markus Rilling und Wolfgang Kraemer musizierten mit großem Engagement dieses Stück von Heinrich Schütz für das Trio Hartwig Simon. Unterstützt von Klavier (Wolfgang Kraemer) und Fagott (Hartwig Simon) konnte man eine beeindruckende Ehrfurcht verspüren. Nicht nur im Liedtext wurde große Freude verkündet - auch die Kirchenbesucher waren angetan.

Eine anrührende Weihnachtsgeschichte in Aichach

Lektor Wolfgang Hilf zelebrierte den Gottesdienst mit Geschichten und Gedichten, beginnend mit einem Weihnachtspsalm. Zu einem besonderen Gottesdienst in besonderen Zeiten freute er sich umso mehr über die musikalische Ausgestaltung. Hilf las eine kleine Weihnachtsgeschichte von Manfred Hausmann, der in einer Künstlerkolonie in Bremen lebte. „Martin entdeckt den Weihnachtsstern“, die rührende Geschichte eines Jungen auf der Suche nach dem Weihnachtsstern. Auch Paul Gerhardt kam mit seinem Lied „Ich steh an deiner Krippe hier“ zu Wort, vorgetragen von Wolfgang Hilf.

Ebenso von Heinrich Schütz (für Trio Hartwig Simon) sang Markus Rilling sehr dynamisch und lobpreisend den Psalm 100, gefolgt von der Pastorale aus dem Weihnachtskonzert von Arcangelo Corelli. Beim Siciliana von G. F. Händel zeigt das Trio musikalische Ausdruckskraft, welche ein bewegendes Klangerlebnis in der Kirche entstehen ließ. Mit der Bourèe Anglaise als auch der Sonate in G-Dur von G. F. Händel boten die drei Musiker eine musikalische Korrespondenz mit transparentem Klang.

