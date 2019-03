vor 22 Min.

Ausflüge bleiben in Erinnerung

Krankenunterstützungsverein in Aichach sorgt wieder für viele gesellige Stunden

Der Allgemeine Krankenunterstützungsverein Aichach (KUV) hat 210 Mitglieder. 43 davon kamen jetzt zur Mitgliederversammlung. Besonders begrüßte Vorsitzender Josef Lentscher neben Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann Altbürgermeister Heinrich Hutzler, der seit 40 Jahren Mitglied des Vereins ist, sowie die Sozialreferentin Rita Rösele und Stadträtin Brigitte Neumaier.

Nach der Gedenkminute für die Verstorbenen berichtete Lentscher, dass die Veranstaltungen im vergangenen Jahr stets gut besucht waren und man viele schöne und gesellige Stunden verbracht habe. Als Highlight nannte er den Ausflug an den Achensee und die Fahrt nach Passau-Vilshofen zur Veranstaltung „Donau in Flammen“. Die zweite Schriftführerin, Hanni Niedermayr, blickte detailliert auf das Vereinsgeschehen zurück und brachte manches Mitglied zum Schmunzeln. Die Kasse ist ausgeglichen.

Bürgermeister Klaus Habermann wies darauf hin, dass die Vereinsamung in unserer Gesellschaft trotz der sozialen Medien immer weiter voranschreite und dieser Entwicklung mit den geschilderten Veranstaltungen vorgebeugt werden könne. Auch für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen von Stadt und Kirchen dankte er den Mitgliedern. Mit der Ehrung langjähriger Mitglieder endete die Versammlung. (AN)

Themen Folgen