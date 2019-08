02.08.2019

Ausgezeichnete Ehrenamtliche

Beim „Tag des Ehrenamts“ des Bezirks Schwaben in Obergünzburg hat der Bayerische Landessportverband zusammen mit Bezirkstagspräsident Martin Sailer Ehrenamtliche für ihre langjährige Tätigkeit mit Ehrenurkunden ausgezeichnet. Aus dem Landkreis Aichach-Friedberg waren vom TSV Aichach Christa Schmidt, Peter Hermannstädter, Wolfgang Opiela, Otto Dwaliawilli und Brigitte Laske, Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), dabei. Vom TSV Aindling erhielt Jochen Grammer die Auszeichnung. Irene Einmüller und Reinhard Thurner sind für den TSV Wulfertshausen schon seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig und wurden ebenso ausgezeichnet wie vom BC Adelzhausen Armin Seidel und Johann Lichtenstern. Der TSV Derching hatte Birgit Kees und Elisabeth Walter zur Ehrung gemeldet. Drei Ehrenamtliche waren an diesem Abend in Obergünzburg nicht dabei: Johannes Erbe vom VfL Ecknach und vom BC Rinnenthal Andreas Steinhardt und Thomas Lindemeyer. Ihnen werden die Urkunden noch nachgereicht. (AN)

