05.02.2019

Ausgezeichnete Musiker

Raphaela Gromes und Julian Riem in Aichach

Mit der Münchner Cellistin Raphaela Gromes und dem Pianisten Julian Riem kommen zwei sehr bekannte Musiker nach Aichach zum nächsten Konzert der Reihe von Arzberger-Classics. Die beiden Musiker, die am 16. Februar um 19.30 Uhr im Aichacher Pfarrzentrum spielen, wurden mit Preisen überschüttet, und auch ihre CD Aufnahmen – bei Sony, einem der renommiertesten Produzenten im Bereich der Klassik – werden regelmäßig von der Fachpresse gelobt und mit Auszeichnungen versehen.

Raphaela Gromes ist unter anderem Preisträgerin des bedeutenden deutschen Musikwettbewerbs und macht spätestens seit dieser Auszeichnung im Jahre 2016 eine steile internationale Karriere. Auch ihr Partner am Klavier, Julian Riem, ist ein international angesehener und mehrfach preisgekrönter Pianist, der als Kammermusiker auch Träger des Echo-Klassik ist. Die beiden bilden seit mehreren Jahren ein Duo. Im Aichacher Pfarrzentrum sind die beiden Musiker zu hören mit Werken von Beethoven, Rossini und auch Offenbach, der selbst gefeierter Cellist war und viele Virtuosenstücke für sein Instrument geschaffen hat. Ihre letzte gemeinsame CD für Sony mit Werken von Rossini wurde von der Fachwelt gefeiert. So war das Duo nicht nur in Klassikkreisen in aller Munde, sondern vor wenigen Wochen auch zu Gast im ZDF Morgenmagazin. (AN)

Karten für das Konzert am 16. Februar können beim Veranstalter Arzberger Classics online unter www.arzberger-classics.de oder unter Telefon 08258/997444 reserviert werden.

