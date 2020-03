vor 52 Min.

Außensteg und Aufzug für die Grundschule

Diskussion um Renovierung der Grundschule Baar. Schulbus soll nicht mehr um 12.10 Uhr zwischen Baar und Heimpersdorf verkehren

Von Stefanie Brand

Die Eingabeplanung für die Sanierung der Grundschule steht. Sie wurde bei der Gemeinderatsitzung in Baar am Donnerstagabend von Peter Fesenmeir vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes erläutert. Die grundsätzliche Raumplanung bliebe unberührt. Ein kleiner Anbau sei nötig, um den Aufzug unterzubringen, der im Zuge der barrierefreien Erschließung des Gebäudes zu verwirklichen ist. Zudem wird ein Außensteg, der an einer Seite um das Gebäude herumführt, den zweiten baulichen Rettungsweg für alle Räume im Obergeschoss sichern. Bodentiefe Fenster sorgen für eben diese Umsetzung der Brandschutzrichtlinien im Erdgeschoss.

Diese Planung, die detailliert erst im Zuge einer Werkplanung ausgearbeitet wird, sorgte für Anmerkungen aus den Reihen der Gemeinderäte – unter anderem auch, weil der Außensteg für nicht besonders ansehnlich befunden wurde. Da der Flur in der Grundschule aber in der Praxis nicht „brandlastenfrei“ gehalten werden könne, weil dort neben Garderoben auch Bastel- und Malarbeiten der Kinder zu finden sind, ist der Außensteg immer noch die günstigere Alternative im Vergleich zum Anbau eines zusätzlichen Treppenhauses. Über die genaue Konstruktion könne im Zuge der Detailplanung noch gesprochen werden. Auch die Anzahl der bodentiefen Fenster könne variieren, solange aus jedem Raum im Erdgeschoss ein Ausgang ins Freie möglich ist. Am Einbau des Aufzugs könne hingegen nicht gerüttelt werden. Für die Auflage, eine barrierefreie Toilette zu errichten, müsse im Zuge der Detailplanung eine platzsparende Lösung gesucht werden.

Die Zeitplanung für die Sanierung der Schule sieht so aus: Für den Sommer bzw. Herbst 2020 wird die Genehmigung dieser Eingabeplanung erwartet. Anschließend muss die Ausschreibung zum Jahreswechsel erfolgen, um Gewerke zu finden, die die Arbeiten in erster Linie in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien 2021 und 2022 vornehmen.

Darüber hinaus gab es diese Beschlüsse und Informationen aus den Themenbereichen Schule und Kinderbetreuung: Um die Beförderungskosten für die Grundschule zwischen Baar und Heimpersdorf zu minimieren (durchschnittlich fallen 1800 Euro monatlich an), wird der Bus künftig nicht mehr um 12.10 und um 12.55 Uhr die Strecke fahren, sondern nur noch um 12.55 Uhr. Der Rechnungsprüfungsausschuss und die Räte befanden die Wartezeit für akzeptabel. Eine Information an das Busunternehmen sowie an Lehrer, Eltern und Schüler soll folgen.

Auch bezüglich des Neubaus des Kindergartens geht es voran. Die Verwaltung hat einen Antrag auf Vorbescheid beim Landratsamt eingereicht. Damit soll geklärt werden, ob in puncto Bauplanungsrecht, Wasserwirtschaft oder Immissionsschutz das gewählte Grundstück grundsätzlich für den Bau einer Kindertageseinrichtung möglich ist. Im katholischen Kindergarten St. Laurentius darf künftig ein Berufspraktikant arbeiten. Dies verkündete Baars Bürgermeister Leonhard Kandler nach Wegfall der Geheimhaltungsgründe.

