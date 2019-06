vor 21 Min.

Ausstellung: „Tiefengrammatik“ zum Anschauen

Vier Künstlerinnen präsentieren ihre Werke im Aichacher Köglturm

Von Anna Schmid

Wortwitz, Doppeldeutigkeit, feine Konnotationen: Wie tief das Verständnis für die eigene Sprache greift, erkennt man beim Erlernen einer Fremdsprache. Es fällt auf einmal schwer, zwischen den Zeilen zu lesen und Untertöne herauszuhören – eine Selbstverständlichkeit in der Muttersprache. Dieses Phänomen der „Tiefengrammatik“ steht im Zentrum der gleichnamigen Ausstellung im Aichacher Köglturm.

Die Bedeutung eines Kunstwerks erschließt sich im Auge des Betrachters

Kuratorin Nicole Mahrenholtz und drei weitere Künstlerinnen ergründen in ihren Werken die „Tiefengrammatik“ in unterschiedlichen Techniken und Themen. Bei der Vernissage am Donnerstagabend dreht sich alles darum, wie sie sich in Musik, Literatur und vor allem der Kunst empfinden lässt. Sie umfasse das Menschliche, Intuitive, alles, das zwischen den Zeilen läge, erklärt Laudatorin Sabine Beck. „Die Bedeutung von einem Kunstwerk erschließt sich im Auge des Betrachters, dafür gibt es oft keine oberflächlichen Erklärungen.“ Im Schaffen von Kunst ergebe sich ein Weg, das Unsagbare auszudrücken. Diesem Vorhaben widmen sich die vier Künstlerinnen auf unterschiedliche Art und Weise. Angelika Schweiger aus Schrobenhausen bevorzugt Drucktechniken, unter anderem Holz- und Linolschnitt. Auf ihren halbabstrakt bis abstrakten Bildern ranken sich florale Strukturen und weiche Linien im Kontrast zu scharfen Kanten. Zurückhaltende Farben wie Silber, Pastelltöne und Olivgrün verleihen den Kompositionen eine filigrane Leichtigkeit.

Hauptsächlich Frauen im Treppenaufgang

Im Treppenaufgang begleiten Kunstwerke von Nicole Mahrenholtz die Besucher nach oben. Eine Zusammenstellung von Bleistiftskizzen bildet den Auftakt. „Viele davon sind von historischen Fotografien inspiriert“, erläutert die Künstlerin. Es sind hauptsächlich Frauen abgebildet, bekannte Schauspielerinnen, Skulpturen, auch Rosa Luxemburg ist dabei. „Viele von ihnen waren so eingeschränkt. Auf manchen Fotos kann man die unerfüllten Träume und Wünsche in ihren Gesichtern sehen.“ Auch Mahrenholz beschäftigt sich viel mit Drucktechniken. Durch das Beschränken auf Schattenstufen könne die Essenz, die Seele von etwas, eingefangen werden. Die Motive dafür entlehnt sie aus der Natur: Blätterdächer, Baumstämme oder die Oberfläche von Wasser, im Spiel von Schatten und Licht.

Zwischen Wandel und Zustand

Das Spannungsfeld von Wandel und Zustand spiegelt sich vor allem in den Werken von Elisabeth Feiertag. Ihre kleinformatigen, schlicht gehaltenen Drucke sind von japanischer Mythologie inspiriert. Maskenhafte Gesichter in verschiedenen Gemütszuständen füllen den Raum im zweiten Stock, kontrastiert von filigranen, grafischen Zeichnungen.

Unter dem Dach entfaltet sich der Fotoreigen von Friederike von Aigner. Tulpen in kräftigen Farben strecken sich über die Wände, von geschlossener Blüte bis zu weit geöffneten, zarten Blättern, sanfte Rosatöne, Dunkelrot auf Türkis, Tiefschwarz. Aigner, die dem Reigen den Namen „Eigenbewegung“ gegeben hat, entschied sich bewusst für Tulpen: „Sie sind in ihrem ganzen Lebenszyklus schön, im Aufblühen genauso wie im Verwelken.“

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Tiefengrammatik“ im Köglturm ist am Samstag, 29. Juni, Sonntag, 30. Juni, und am Samstag, 6. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

