Ausstellung „Twone“ sucht nach Ursprung aller Dinge

Die Eichstätter Künstlerin Sabine Wimmer zeigt im San-Depot Objekte, die erstmals in dieser Konstellation zu sehen sind. Das erwartet die Besucher.

Von Vicky Jeanty

Die kahlen Wände des Aichacher San-Depot kommen ihr entgegen: Sabine Wimmer platziert ihre Kunstwerke gerne präzise und kalkuliert so, dass sich hinter dem Eindruck des Minimalismus ganz schnell die große, weite Welt ihrer künstlerischen Konzeption erschließen sollte. Dazu braucht es Zeit, genaues Hinschauen und gelegentlich fundierte Kenntnisse in Literatur, Philosophie und Latein. Eine Ausstellung des Kunstvereins Aichach, die anstrengt, fordert und überfordert. Denn Sabine Wimmer will dem Ursprung aller Dinge auf den Grund gehen, will in dem Chaos eine Ordnung erkennen, und sich in ihrem eigenen „Kunst-Territorium“ bewegen.

„Ich mag es, wenn die Besucher gestört sind“, sagt unumwunden die Künstlerin aus Eichstätt. „Gestört“ im Sinne von positiv irritiert und inspiriert, herausgefordert zum Nachdenken. Das empfiehlt sich bereits beim „Herzstück“ der Ausstellung: Ein Monolith, eine mit schwarzem Stoff bespannte schmale Wand, an der beidseitig auf jeweils einem Meter die Kunstgeschichte im Millimetermaß aufgezeichnet ist. Sabine Wimmer spielt mit der Distanz: „Von Weitem sieht das wie eine einfache Linie aus. Erst beim Herantreten an die mit Bleistift gefertigte Bilderleiste erkennt man, um was es geht. Ein Weg, sozusagen von der Abstraktion in die Realität.“ Die Details – Motive aus 61 weltberühmten Kunstwerken – irritieren. In exakt zwölf Millimeter Breite sind da Arme, Beine, Köpfe, aus Werken von El Greco, Giotto, Botticelli und anderen zu sehen. Viele sind in Marcels Proust Meisterwerk „A la recherche du temps perdu“ erwähnt. Der Literat, der Kunstkenner und der Kunstbanause dürften gleichermaßen ins Grübeln kommen. Das ist Absicht: Unser Wissen, unsere Erkenntnisse sind und bleiben fragmentarisch, begrenzt. Sabine Wimmer bezieht sich ausdrücklich hier mit ein. Wer ihre Werke verstehen will, muss erst „lesen“ lernen.

Sabine Wimmer spielt mit der Zeit. Die hat sie sich selbst genommen. Ein Jahr lang hat sie die gesammelten Werke Prousts gelesen, noch mal ein Jahr benötigte sie, um sich den irischen Schriftsteller James Joyce einzuverleiben, dann kam der römische Philosoph und Dichter Lukrez dazu. Bewusst hat sie sich Autoren zugewandt, deren Liebe zur Sprache sich in extensiven Passagen, ausufernden Reflexionen und überbordenden Konnotationen niederschlägt. Die in ihren oft schwer zugänglichen Werken eine Lebensphilosophie entwerfen, mit denen man sich anfreunden sollte, um sie verdauen zu können. Wie sehr das zutrifft, ist beispielsweise nachzulesen auf zwölf Alu-Platten mit eingeritzten Auszügen aus Joyce „Finnigans Wake“. Wimmer hat die Naturphilosophie eines Lukrez auf einer der Stirnseiten des San-Depot versinnbildlicht. Dessen am Ursprung stehenden Atomverbindungen setzt sie um in ein „Alphabet des Denkens“: Eine lockere, über die Wand verteilte „Buchstabenkombination“, in Form von farblich unterschiedlich gestalteten Quadraten.

Ausstellung: Warum die Zahl Zwölf so oft auftaucht

Die Zahl Zwölf taucht immer wieder auf. In den zwölf Nischen im San-Depot platziert sie zwölf Aluplatten, auf denen sie zwölf feine waagerechte Linien eingeritzt hat. Zersetzt sie mit einer Fülle an „chaotischen“ Linien, angedeuteten Kreisbewegungen – symbolisch für eine Ordnung im scheinbaren Chaos. Ähnliches, wenn auch mit anderen Materialien, passiert auf zwölf schwarzen, gerahmten Kartons mit eingeätzten Strichen.

Wimmer schafft ihre eigene Sprache. Vage empfindet sie Runenzeichen nach, kommt mit 21 „Buchstaben“ aus. Eine weitere Anspielung an die in Joyce Werk „Finnigans Wake“ entdeckte Formulierung „Twone“ – Titel der Ausstellung mit den Zahlenkombinationsmöglichkeiten von 2, 1, 12, 21. Das scheinbare Chaos und die darüber liegende Ordnung werden auch in diesem Werk erkennbar, dank einer raffinierten Lichtreflexion und Verknüpfung unterschiedlicher Materialien. Das heißt dann „Alphabet der Kunst“.

Der Konzeptkünstlerin gelingt es, auf hoch intellektuelle Weise und dank akribisch vollzogener Kunstfertigkeit Abstraktes zu schaffen und gleichzeitig den gegenständlichen Weg nachvollziehbar zu machen. Dazu passt, dass zur Vernissage das gesprochene Wort und musikalische Gesangseinlagen gehören. Sabine Wimmer liest Passagen aus „Finnigans Wake“ vor, die Musikerin Susanne Kölbl ist für Gesangsinterpretationen zuständig. Die Laudatio übernimmt Theres Rohde, Kuratorin und stellvertretende Museumsdirektorin des Museums für Konkrete Kunst in Ingolstadt. Die Vernissage ist am heutigen Samstag, 5. Mai, um 18 Uhr im San-Depot, Donauwörther Straße 36, Aichach.

Öffnungszeiten Zu sehen bis 10. Juni Samstag und Sonntag und an den Feiertagen von 14 bis 18 Uhr sowie auf Anfrage. Sonderöffnungszeiten mit Programm am 20. Mai und 3. Juni. Information: www.kunstverein-aichach.de, E-Mail: reflektum@gmx.de

