Ausstellung zeigt Bilder vom „Tatort Garten“

Mit Lyrik statt mit erhobenem Zeigefinger will der BN für mehr Artenvielfalt in den Gärten werben.

Plus Der Bund Naturschutz präsentiert im Landratsamt in Aichach Fotografien von Steingärten mit lyrischen Gedanken. Die Aufforderung lautet: „Entsteint euch!“.

Von Gerlinde Drexler

Statt auf den erhobenen Zeigefinger setzt der Bund Naturschutz (BN) im Landkreis Aichach-Friedberg auf Lyrik, um für mehr Vielfalt im Garten zu werben. In der Ausstellung „Tatort Garten – Entsteint euch!“ stellt er Bilder von Steingärten denen von naturnahen Gärten gegenüber. Zur Eröffnung am Mittwochabend im Landratsamt in Aichach sind neben Mitgliedern des BN auch viele Kreisräte und Bürgermeister gekommen.

Auf eine Steingabione fällt als Erstes der Blick, wenn man das Foyer des Landratsamtes betritt. „Ein eher unfreundlicher Empfang“, sagt Manuela Riepold, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege. Aber auch ganz bewusst so gewählt, um auf einen Trend aufmerksam zu machen, der sich in den letzten Jahren immer mehr etabliert hat: Beete mit Schotter- und Kiesabdeckungen in privaten Vorgärten, öffentlichen Grünflächen oder auch Friedhöfen. Landkreis setzt sich für mehr Blühflächen ein Landrat Klaus Metzger sagt, der Landkreis bemühe sich intensiv darum, solche Dinge zu vermeiden. Als Beispiel nennt er das Projekt „Wittelsbacher Land blüht und summt“ und sagt: „Wir versuchen, über den Landkreis hinweg möglichst viel zu tun und viele Blühflächen zu generieren.“ Auf den Kreisgutflächen hat der Landkreis einen Obstsorten-Erhaltungsgarten mit uralten Sorten angelegt. Damit allein ist es aber nicht getan. Metzger betont: „Es fängt immer bei dem Einzelnen an, wenn man etwas verändern möchte.“ Viele Projekte, die der BN anstoße, würden im Landratsamt positiv aufgenommen, sagt Ernst Haile, BN-Kreisvorsitzender. Um die Verbundenheit mit dem Amt und der Kreisfachberaterin zu unterstreichen, habe die Aichacher Ortsgruppe des BN die Ausstellung mit organisiert. Konzipiert worden ist sie vom BN Landshut. Das Ungewöhnliche an der Ausstellung: Sie zeigt im ersten und zweiten Stock des Landratsamtes nicht nur Fotografien von Stein- und naturnahen Gärten. Sie verbindet die einzelnen Aufnahmen auch mit lyrischen Gedanken, die den Betrachter von Bild zu Bild führen. Zur Eröffnung der Fotoausstellung „Tatort Garten – Entsteint euch“ des BN kamen viele Besucher ins Landratsamt. Im ersten Stock sind die Aufnahmen der Steingärten, ein Stockwerk darüber die der naturnahen Gärten. Die Bilder hängen gleich beim Bauamt Von den Aufnahmen der Steingärten im ersten Stock, wo auch das Bauamt seine Büros hat, würden Bauwerber etwas mitnehmen, hofft Riepold. Die Erfahrung der Kreisfachberaterin ist: „Die meisten legen solche Gärten an, weil sie denken, es ist pflegeleicht.“ Dabei werde der Pflegeaufwand unterschätzt, um die Steingärten sauber zu halten. Auch Klima und Umwelt würden unter den Steinwüsten leiden, führt die Kreisfachberaterin aus: „Ohne üppige Bepflanzung wird kein Sauerstoff produziert.“ Die Fotoausstellung ist bis 6. Februar Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr, Montag bis Mittwoch von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr im Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Straße 9 in Aichach , zu sehen. Zwei weitere Ausstellungsorte im Landkreis sind danach ab Montag, 10. Februar, die Bücherei in Mering und ab Montag, 24. Februar, das Pfarrzentrum in Friedberg.



