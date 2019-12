vor 37 Min.

Austropop im Pfarrzentrum

Band Auf A Wort spielt in Aichach

Die sechsköpfige Band Auf A Wort spielt am Freitag, 13. März, im Aichacher Pfarrzentrum. „Best of Austropop“ lautet dann das Motto. Ende 2008 wurde die STS-Coverband Auf A Wort von Chris Huber, Peter Schuster und Mathias „Hias“ Rasch gegründet. Der STS-typische dreistimmige Gesang wurde anfangs nur von Akustik-Gitarren unterstützt. Anfang 2009 wurde die Band mit Martin Zunhammer (Piano/Akkordeon/Trompete), Bernhard Schmied (E-Bass) und Robert Ertl (Schlagzeug, Percussion) ergänzt.

2014 hat die Band das Repertoire erweitert. Sie hat sich nun auch mit dem Programm „Best of Austropop“ einen Namen gemacht. Das Beste von STS wird durch Hits von Austropop-Größen wie Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Peter Cornelius, EAV und Co. komplettiert.

Die elfjährige Bandgeschichte fand ihren bisherigen Höhepunkt mit einem Konzert im Circus-Krone-Bau in München. Karten für das Konzert in Aichach im März gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (AN)

Themen folgen