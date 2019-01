10:47 Uhr

Auto bei Supermarkt in Aichach angefahren

Der Unfallverursacher richtet rund 1000 Euro Schaden an und fährt weg. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfallflucht hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag in Aichach begangen. Wie die Polizei berichtet, wurde zwischen 18 und 18.30 Uhr auf dem Norma-Parkplatz an der Martinstraße ein geparktes Auto angefahren und beschädigt. Bei dem beschädigten Wagen handelt es sich um einen schwarzen Nissan mit Neuburger Kennzeichen. Dieser wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise, Telefon 08251/8989-0. (bac)

Themen Folgen