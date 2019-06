17:34 Uhr

Auto dreht Runden auf altem Dasinger Sportplatz

Die Polizei Friedberg traf in Dasing einen 18-Jährigen an, der auf dem alten Sportplatz mit dem Auto Runden gedreht hatte.

Ein Auto zieht auf dem alten Sportplatz in Dasing seine Kreise. Diese Meldung ging in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht bei der Polizei ein. Die Beamten trafen vor Ort einen 18-jährigen Fahrer samt Auto an. Laut Mitteilung bestätigten Zeugen, die Spritztour. Demnach hatte das Auto auf dem Rasen des Sportplatzes mehrere „Kreisel“ gedreht und entsprechende Spuren hinterlassen. Er richtete dabei einen noch nicht weiter bezifferbaren Schaden an. Auf den Fahrer kommen nun eine Strafanzeige und eine Rechnung für die Instandsetzung des Rasens zu. (AN)

