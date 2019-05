vor 26 Min.

Auto fährt 13-jährigen Radler in Aichach an

Leichte Verletzungen hat nach Angaben der Aichacher Polizei ein 13-jähriger Radfahrer am Montag bei einem Auffahrunfall in Aichach erlitten.

Ein 13-jähriger Junge hat am Montag bei einem Auffahrunfall in Aichach leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war der Teenager gegen 15.30 Uhr auf der Ludwig-Thoma-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Freisinger Straße musste er anhalten. Er wollte diese in Richtung Kreuzbergweg überqueren. Als der 13-Jährige wieder anfuhr, bemerkte er ein Auto und musste ein zweites Mal stoppen. Das übersah ein 18-jähriger Autofahrer hinter ihm und fuhr mit seinem Wagen auf das Rad auf. Dabei stürzte der Teenager. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. (AN)