14:50 Uhr

Auto fährt 48-jährige Fußgängerin an

Eine 48-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagnachmittag in Oberbernbach von einem Auto angefahren.

Eine 48-jährige Frau überquert die Hauptstraße in Oberbernbach. Dabei wird sie von einem Auto erfasst.

Ein Auto hat am späten Dienstagnachmittag in Oberbernbach eine 48-jährige Fußgängerin erfasst. Die Frau wollte laut Polizei die Hauptstraße zwischen dem Kreisverkehr und „An der Juliushöhe“ überqueren. Dabei erfasste sie ein 57-jähriger Mann, der mit seinem Auto in Richtung Oberbernbach unterwegs war. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog sich die 48-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in die Uniklinik nach Augsburg. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 150 Euro. (AN)