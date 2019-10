11:02 Uhr

Auto geht in einer Garage in Flammen auf

Die Feuerwehr muss ein brennendes Auto in Unterbaar löschen. Was den Brand ausgelöst hat.

Ein Auto hat in einer Garage im Baarer Ortsteil Unterbaar aufgrund eines technischen Defekts eines Batterieladegeräts gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, entzündete sich am Donnerstag um 20.20 Uhr der Motorraum.

Unterbaar: Fremdverschulden liegt wohl nicht vor

Der Brand verursachte einen Schaden von etwa 25.000 Euro an der Garage und der Front des Auto. Ein 54-jähriger Mann hatte gegen 14 Uhr ein Batterieladegerät an die Batterie des an der Aichacher Straße stehenden VW angeschlossen. Fremdverschulden liegt nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Thierhaupten, Riedheim, Stadl, Pessenburgheim, Holzheim, Baar und Neukirchen gelöscht. (phis)

