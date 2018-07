vor 55 Min.

Auto gerät auf die Gegenfahrbahn und es kracht

Zu einem Unfall ist es am Dienstagabend vor Pöttmes gekommen. Ein 51-Jähriger geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenprall.

Weil er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, hat ein 51-jähriger Mann am Dienstag auf der Staatsstraße 2035 bei Pöttmes einen Unfall verursacht. der 51-Jährige war von Augsburg in Richtung Pöttmes unterwegs. Gegen 17.20 Uhr kam sein Auto aus noch unbekannten Gründen auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort in den entgegenkommenden Wagen eines 45-jährigen Mannes. Dieser erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15000 Euro. (AN)

Themen Folgen