13:25 Uhr

Auto gerät während der Fahrt bei Haimhausen in Brand

Der 26-jährige Fahrer war machtlos, plötzlich stieg Rauch aus der Mittelkonsole. Als die Feuerwehr eintrifft, steht das Auto bereits in Flammen.

Während der Fahrt ist ein Auto am Donnerstag im Gemeindegebiet Haimhausen in Brand geraten. Laut Polizei Dachau bemerkte der 26-jährige Fahrer auf der Staatsstraße 2339 zunächst leichten Brandgeruch. Auf Höhe des Ortseingangs von Haimhausen stieg bereits Rauch aus der Mittelkonsole. Der Fahrer parkte deshalb am Straßenrand, stieg aus und verständigte die Feuerwehr. Bis die Brandschützer eintrafen, brannte das Auto schon. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20000 Euro. Als Ursache dürfte nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt in Frage kommen. (AN)

