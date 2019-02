11:19 Uhr

Auto kracht gegen S-Bahn: 88-Jähriger stirbt

Ein 88-jähriger Mann ist am Montag bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Markt Indersdorf gestorben. Symbolbild

In Markt Indersdorf kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall an einem beschrankten Bahnübergang. Die Strecke ist noch gesperrt.

Von Carmen Jung

Markt Indersdorf Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen an einem Bahnübergang in Markt Indersdorf im Landkreis Dachau gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord soeben mitteilte, fuhr ein 88-jähriger Mann mit seinem Auto über einen Bahnübergang und wurde von einer S-Bahn erfasst. Der Mann starb bei dem Unfall. Laut Polizei ist derzeit noch nicht klar, ob die Schranke zum Unfallzeitpunkt geschlossen war oder nicht.

Der Senior war gegen 9.15 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2054 von Arnbach in Richtung Markt Indersdorf unterwegs. Auf Höhe Untermoosmühle bei Karpfhofen überquerte der 88-Jährige mit seinem Wagen einen beschrankten Bahnübergang, obwohl sich eine in Richtung München fahrende S-Bahn näherte. Es kam zur Kollision zwischen S-Bahn und Auto, wobei die S-Bahn den Wagen mehrere hundert Meter mitschleifte. Der Autofahrerfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei sichert derzeit die Spuren vor Ort. Deshalb ist noch nicht bekannt, ob der 88-Jährige mit seinem womöglich eine geschlossene Schranke mitgerissen hat.

Der Bahn- und Straßenverkehr ist derzeit komplett gesperrt. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten bleiben muss, ist derzeit laut Polizei noch nicht absehbar.

Themen Folgen