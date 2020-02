13:02 Uhr

Auto landet bei Aichach in Graben

Der 28-Jährigen wird „schwarz vor Augen“. Ihr Auto legt bei der B300-Ausfahrt Aichach-West (Tränkmühle) führerlos noch etwa 100 Meter über einen Acker zurück.

Eine 28-jährige Autofahrerin ist gestern Vormittag nahe der B-300-Ausfahrt Aichach-West von der Straße abgekommen. Sie blieb laut Polizeibericht glücklicherweise unverletzt.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 9 Uhr aus Richtung Dasing kommend von der B300 bei Aichach-West (Tränkmühle) abgefahren. Nachdem sie auf der Abfahrtsschleife die B300 überquert hatte, wurde ihr laut Polizei plötzlich „schwarz vor Augen“. Ihr Auto führ führerlos ungebremst zunächst rechts am Kreisverkehr vorbei und etwa 100 Meter geradeaus weiter über einen Acker, bevor es mit der Motorhaube voraus im Mühlangergraben landete.

Bauhof rückt an, um Fahrzeug zu bergen

Die 28-Jährige zog sich glücklicherweise keine Verletzungen zu. Wegen des Verdachts auf eine Kreislaufschwäche wurde sie vorsorglich mit dem Rettungswagen in Krankenhaus Aichach gefahren. Am Fahrzeug der 28-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Um das Auto aus dem Graben zu hieven, war außerdem der städtische Bauhof mit einem Fahrzeug vor Ort. (bac)

