Auto ohne Fahrer beschädigt in Affing Zaun und Schaltkasten

Das Auto einer 69-jährigen Frau macht sich in Affing selbstständig und richtet erheblichen Sachschaden an. Wie es dazu kommen konnte.

Ein Auto ohne Fahrer hat am Montagvormittag in Affing erheblichen Sachschaden angerichtet. Das teilt die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Die 69-jährige Frau stellt das Auto in der Friedhofstraße ab

Der Unfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr in der Friedhofstraße. Dort hatte eine 69-jährige Frau ihr Auto vor einem Anwesen geparkt. Laut Polizei funktionierte aber offenbar die elektronische Handbremse nicht richtig. Deshalb machte sich der Wagen selbstständig und rollte etwa 150 Meter in Richtung Schlossplatz. Dort prallte das Auto gegen einen Holzzaun und einen davor stehenden Schaltkasten.

Fahrerloses Auto: So hoch schätzt die Polizei den Sachschaden

Die Polizei schätzt den angerichteten Sachschaden auf rund 5000 Euro. (AZ)

