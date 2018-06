vor 58 Min.

Auto prallt mit Schulbus zusammen: zwölf Verletze

Ein Schulbus ist am Freitag gegen 7.15 Uhr in Odelzhausen mit einem Wagen zusammengestoßen.

Ein Schulbus ist am Freitag gegen 7.15 Uhr in Odelzhausen (Landkreis Dachau) an der Einmündung der Bogenriederstraße in die Hauptstraße mit einem Wagen zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, bog die 48-jährige Autofahrerin von der Bogenriederstraße auf die Hauptstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Busses, der aus Richtung Wiedenzhausen kam. Der Busfahrer versuchte abzubremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Elf der insgesamt 42 Kinder im Bus wurden leicht verletzt. Die 48-jährige Autofahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. (jasa)

