08:30 Uhr

Auto stößt mit Linienbus zusammen - Fahrer eingeklemmt

Ein Linienbus und ein Auto sind am Mittwoch am Ortsausgang von Inchenhofen zusammengestoßen.

Es ist der zweite Unfall mit einem Linienbus innerhalb kurzer Zeit im Kreis Aichach-Friedberg: Am Mittwochmorgen kollidierte ein Auto mit einem Bus bei Inchenhofen.

Ein Linienbus ist am Ortsausgang von Inchenhofen in Richtung Pöttmes mit einem Auto zusammengestoßen. Nach ersten Informationen der Polizei ist der Autofahrer bei dem Unfall eingeklemmt worden und musste von den Helfern der Freiwilligen Feuerwehren befreit werden. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer erlitt einen Schock, weitere Insassen wurden nicht verletzt. Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Inchenhofen, Kühbach, Hollenbach und Aichach waren vor Ort, ebenso die Helfer des Rettungsdienstes.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit ermittelt. Mehr dazu erfahren Sie in Kürze hier. (nsi, kabe)

