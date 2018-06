vor 35 Min.

Auto überschlägt sich

24-jähriger Autofahrer bei Unfall in der Nähe von Gundelsdorf verletzt

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr bei einem Unfall bei Gundelsdorf leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war er auf der Staatsstraße 2035 von Gundelsdorf in Richtung Pöttmes gefahren, als er kurz nach der Ortschaft in einer Linkskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto kam von der Straße ab und überschlug sich im Straßengraben. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro. (AN)

