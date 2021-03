vor 21 Min.

Auto überschlägt sich mit Mutter und zwei Kindern an Bord

Das Auto einer 40-jährigen Frau überschlug sich am Dienstag bei einem Unfall in Weichenberg. Sie hatte ihre zwei Kinder an Bord.

Eine 40-Jährige übersieht bei Aindling-Weichenberg ein Auto auf der Staatsstraße. Beim Zusammenprall überschlägt sich der Wagen der Frau. Darin sitzen auch ihre zwei kleinen Kinder.

Bei einem Unfall am Dienstag in Weichenberg ( Aindling) hat sich ein Auto überschlagen. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, habe der Anblick an der Unfallstelle zunächst Schlimmeres vermuten lassen.

Die 40-Jährige will die Staatsstraße bei Weichenberg überqueren

Zu dem Unfall kam es gegen 17 Uhr, als die 40-Jährige in Weichenberg mit ihrem Auto die Staatsstraße in Richtung Hausen überqueren wollte. Sie übersah dabei laut Polizei das vorfahrtberechtigte Auto eines 52-Jährigen, der von rechts kam und in Richtung Affing unterwegs war. Es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Dabei drehte sich der Wagen der Frau um die eigene Achse und überschlug sich. Er blieb am Straßenrand auf dem Dach liegen.

Helfer befreien die Frau und ihre Kinder aus dem Auto

Ersthelfer und das Team eines Rettungswagens befreiten die Frau und ihre beiden zwei und vier Jahre alten Kinder aus dem Fahrzeugwrack. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, so die Polizei, seien alle Beteiligten unverletzt geblieben. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. (jca)

