04.09.2020

Autofahrer aufgepasst: Zum Schulanfang kontrolliert die Polizei verstärkt

Am Dienstag ist Schulanfang. Autofahrer sollten ab dann wieder besonders auf Kinder achten und Rücksicht nehmen. (Symbolfoto)

Am Dienstag beginnt die Schule. Die Polizei hat vor allem ein Auge auf das Umfeld von Schulen und Schulbushaltestellen. Das Tempo steht vor allem im Fokus, aber auch andere Verstöße.

Zum Schulanfang am Dienstag, 8. September, kündigt die Aichacher Polizei verstärkte Kontrollen in ihrem Inspektionsbereich an. Sie wird dabei insbesondere ein Auge auf das Umfeld von Schulen und Schulbushaltestellen haben.

Die häufigsten Verkehrsverstöße, die in der Vergangenheit im Rahmen der Schulwegüberwachung festgestellt wurden, waren das Halten und Parken im Halteverbot, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Verstöße gegen die Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht sowie Rotlichtmissachtungen durch Fußgänger und Radfahrer. So werden auch heuer erneut die Geschwindigkeit sowie die Gurt- und Kindersicherungspflicht im Fokus der polizeilichen Kontrollen stehen.

Aber auch die Aufmerksamkeit beim Abbiegen ist eine große Gefahrenquelle, so die Polizei. Im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ und im Hinblick auf den Schulbeginn sollen Auto- und Lastwagenfahrer heuer auch gezielt für die besonderen Sorgfaltspflichten beim Abbiegen (Stichwort „Toter Winkel“) mit der Plakataktion „Schulterblick!“ sensibilisiert werden.

Polizei appelliert an Autofahrer, aufmerksam zu sein

Durch Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sollten alle zum Schutz der jüngeren Verkehrsteilnehmer ihre Sinne dem Verkehr zuwenden, lautet ein Appell der Polizei. Dies diene nicht nur zu Schulbeginn der Verhinderung von Verkehrsunfällen, sondern auch der eigenen Sicherheit im Straßenverkehr. (AZ)

