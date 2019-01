23.01.2019

Autofahrer bei Unfall auf B300 schwerst verletzt

Wagen schleudert nahe Aichach-Untergriesbach in entgegenkommenden Laster. Bundesstraße komplett gesperrt

Von Nicole Simüller

Auf der Bundesstraße 300 nahe Aichach ist gestern ein schwerer Unfall passiert. Er ereignete sich wenige hundert Meter südlich von der Anschlussstelle Aichach-Ost nahe dem Stadtteil Untergriesbach.

Wie die Aichacher Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, stießen ein Auto und ein Lastwagen um kurz vor 17 Uhr im Gegenverkehr zusammen. Der Autofahrer war in Richtung Ingolstadt, der Lastwagenfahrer in Richtung Augsburg unterwegs. Nach Angaben der Polizei geriet der Autofahrer zunächst an die Leitplanke und kam ins Schleudern. Zuvor war er offenbar bereits durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Das Auto schlingerte auf die Gegenspur und krachte in den entgegenkommenden Sattelzug. Der Autofahrer, ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, wurde schwerst verletzt. Er erlitt unter anderem einen Beckenbruch, einen Beinbruch und ein Thoraxtrauma. Er wurde ins Klinikum Augsburg gebracht. Der 48-jährige Lastwagenfahrer aus dem Raum Aichach blieb laut Polizei unverletzt.

Ein Bergefahrzeug barg den Sattelzug im Lauf des Abends. Die Bundesstraße blieb zwischen den Anschlussstellen Unterwittelsbach und Klingen währenddessen für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr leitete den Verkehr durch Aichach um.

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von circa 90000 Euro; am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein weiteres Auto, das dahinter unterwegs war, wurde durch umherfliegende Teile leicht beschädigt.

Themen Folgen