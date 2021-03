vor 20 Min.

Autofahrer fährt Laterne an - und flüchtet

Ein 80-jähriger Autofahrer stößt auf einem Parkplatz in Aichach beim Wenden gegen eine Laterne und fährt weg. Eine Zeugin ruft die Polizei.

Wegen der Aufmerksamkeit einer Zeugin ist es der Aichacher Polizei rasch gelungen, den Verursacher eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag in Aichach zu ermitteln.

Wie die Polizei berichtet, ist ein 80-jähriger Autofahrer gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Metzgerei an der Augsburger Straße beim Wenden gegen eine Laterne gestoßen. Dadurch richtete er einen Schaden von etwa 4000 Euro an, so die Polizei. Anstatt sich jedoch um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann einfach davon.

Verfahren wegen Unfallflucht

Aufgrund des Hinweises einer Zeugin konnte die Polizei den Mann ermitteln und traf ihn zu Hause an. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht. (bac)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen