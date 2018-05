vor 29 Min.

Autofahrer in Aichach ohne Führerschein gestoppt

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss war ein Autofahrer, der am Mittwoch in Aichach gestoppt wurde. (Symbolfoto)

42-Jähriger war alkoholisiert und unter Drogeneinfluss. Jetzt muss er sich strafrechtlich verantworten.

Ohne Führerschein, aber dafür mit Alkohol und Drogen im Blut war ein 42-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag in Aichach unterwegs, berichtet die Polizei. Gegen 15.15 Uhr wurde der Mann in der Theodor-Heuss-Straße 11 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass dem Mann der Führerschein bereits durch einen Gerichtsbeschluss entzogen worden war. Zudem bemerkten sie, dass der Mann mit einem Wert von über 0,5 Promille alkoholisiert war und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei dem Autofahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden. Der Autofahrer muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte strafrechtlich verantworten, so die Polizei. (bac)

