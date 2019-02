09:49 Uhr

Autofahrer prallt auf B300 bei Aichach in Mittelwand

Ein Autofahrer ist am späten Montagabend nahe der Ausfahrt Aichach-West (Ecknach) auf der B300 gegen die Betongleitwand geprallt. Der Mann war gegen 23 Uhr in Richtung Dasing unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam er vor der Ausfahrt Aichach-West ohne Fremdverschulden nach links von seinem Fahrstreifen ab. Dabei übersah er die in der Mitte der Straße angebrachte Begrenzung beider Fahrstreifen. Er prallte frontal gegen ein Verkehrszeichen und gegen die Aufpralldämpfer an der beginnenden Betongleitwand. Der 36-jährige Mann wurde nicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Laut Polizei traten keine Verkehrsbehinderungen auf. (nsi)

