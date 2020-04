15:01 Uhr

Autofahrer sitzt mit einem Promille am Steuer und verursacht Unfall

Ein 34-jähriger Autofahrer ist in Aichach in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Mann hatte mehr als ein Promille intus.

In Aichach sind zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Beteiligten war alkoholisiert. Er verließ den Ort des Geschehens.

Mehr als ein Promille Alkohol im Blut hat ein 34-jähriger Autofahrer gehabt, der am Donnerstagnachmittag in Aichach in einen Unfall verwickelt wurde. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann mit seinem Wagen gegen 17 Uhr vom Parkplatz eines Getränkemarktes an der Schrobenhausener Straße.

Unfall in Aichach: 20-Jähriger kann nicht mehr bremsen

Hierbei musste er verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter ihm fahrender 20-jähriger Autofahrer übersah dies und fuhr hinten auf. Nachdem der 34-Jährige bereits die Unfallstelle verlassen hatte, kamen offenbar Zweifel an seiner Fahrtüchtigkeit auf. Das überprüfte eine Streifenbesatzung der Polizei später und stellte fest, dass der Mann mehr als ein Promille Alkohol im Blut hatte. Die Beamten veranlassten deshalb eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der bei dem Unfall angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. (AZ)

