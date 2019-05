vor 18 Min.

Autofahrer stößt mit Moped in Kreisverkehr zusammen

Ein Autofahrer ist in Aichach in einem Kreisverkehr mit einem Mopedfahrer zusammengestoßen.

Ein Autofahrer ist in Aichach im Kreisverkehr an der Theodor-Heuss-Straße mit einem Mopedfahrer zusammengestoßen. Der Mopedfahrer stürzte.

Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Montagmittag in Aichach mit einem Mopedfahrer zusammengestoßen. Der Autofahrer war gegen 12.15 Uhr auf der Augsburger Straße stadteinwärts unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr zur Theodor-Heuss-Straße ein.

Mopedfahrer stürzt und verletzt sich am rechten Bein

Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei den 48-jährigen Mopedfahrer, der bereits im Kreisverkehr war. Beide stießen zusammen, der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich am rechten Bein.

Rettungswagen bringt Mopedfahrer ins Krankenhaus

Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Aichach gefahren. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 1000 Euro. (nsi)

