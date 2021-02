vor 17 Min.

Autofahrer verletzt nach Unfall einen Polizisten

Ein 27-Jähriger landet mit seinem Auto bei Pöttmes stark alkoholisiert im Straßengraben. Bei der Blutentnahme im Krankenhaus beginnt er zu randalieren.

Stark alkoholisiert war ein Autofahrer, der am späten Sonntagabend erst bei Pöttmes einen Unfall gebaut und dann bei der Blutentnahme im Krankenhaus randaliert hat, berichtet die Polizei. Dabei wurde laut Polizei ein Polizeibeamter verletzt.

Der 27-jährige Autofahrer war gegen 23.50 Uhr auf der Staatsstraße 2045 von Pöttmes in Richtung Kühnhausen unterwegs. Auf Höhe der Auffahrtsschleife zur Staatsstraße 2035 überfuhr er laut Polizei zunächst eine Verkehrsinsel. Wenig später kam er dann nach links von der Fahrbahn ab und landete dort mit seinem Auto im Graben. Wegen der Schräglage des Autos und weil er mit etwa zwei Promille stark alkoholisiert war, musste der junge Mann von zwei Beamten der Polizeiinspektion Aichach aus dem Fahrzeug geholt werden, heißt es weiter im Polizeibericht.

Nacht in der Ausnüchterungszelle

Während der Blutentnahme im Aichacher Krankenhaus kippte plötzlich die Stimmung des 27-Jährigen. Er begann zu randalieren, trat nach den Beamten und verletzte einen 30-jährigen Polizeihauptmeister an Kopf, Arm und Bein, so die Polizei. Mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife wurde der 27-Jährige anschließend in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest nach Augsburg gefahren.

An der überfahrenen Verkehrsinsel und am Auto des 27-Jährigen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Polizeibeamte erlitt durch die Fußtritte diverse Schürfwunden und Prellungen. Seinen Dienst konnte er dennoch fortsetzen. (bac)

