Autofahrer weicht Wild aus: Totalschaden

Im Herbst müssen Autofahrer verstärkt mit Wildwechsel rechnen. Ein Augsburger ist am Samstag einem Tier ausgewichen, woraufhin sein Fahrzeug in einen Graben schleuderte.

Samstagmorgen verunglückte ein Autofahrer auf der B300 bei Ecknach. Sein Wagen kam ins Schleudern, als er einem Tier auswich. Er erlitt nur leichte Verletzungen.

Samstagmorgen verlor ein Autofahrer auf der B300 die Kontrolle über seinen Wagen. Der 22-jährige Augsburger fuhr gegen 6.30 Uhr mit seinem Pkw von Dasing kommend auf der Bundesstraße, als er auf Höhe Ecknach gegen die linke Leitplanke krachte.

Sein Fahrzeug schleuderte in den Graben rechts neben der Fahrbahn. Wie die Polizei berichtet, gab der Unfallfahrer an, einem Tier ausgewichen zu sein. Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt.

Der Verunglückte wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Aichach und Kühbach leiteten den Verkehr bei Totalsperrung für etwa eine Stunde ab. Außerdem mussten die Rettungskräfte die Fahrbahn großflächig reinigen. (AZ)

