17:45 Uhr

Autofahrer will sich nicht mehr an Unfall erinnern

Wegen seiner blinkenden Warnblinkanlage zogen Polizisten einen Autofahrer raus. Frische Unfallspuren an seinem Auto brachten ihn in Erklärungsnot.

In der Nacht zum Donnerstag fiel einer Streife ein älterer VW Golf auf der B300 zwischen Dasing und Friedberg auf, der mit blinkender Warnblinkanlage fuhr. Am Ortseingang von Friedberg wurde der Wagen kontrolliert. Am Auto wurden massive frische Unfallspuren im Front- und rechten Seitenbereich festgestellt. Zunächst gab der 32-Jährige zu, im Raum Aichach zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht einen Unfall gehabt zu haben. Als dann Details hinterfragt wurden, wollte er laut Polizei plötzlich nichts mehr verstehen und antwortete nicht mehr. Es könnte sein, dass der Wagen gegen eine Leitplanke geprallt war, aber auch ein anderer Unfall ist denkbar. Die Polizei bittet um Hinweise. (AN)

