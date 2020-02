Autofahrer zeigt Polizisten bei Kontrolle Hitlergruß

Plus Einem 60-Jährigen platzt nach einer Verwarnung die Hutschnur. Er war nicht angeschnallt. Warum er den Polizeibeamten vor Gericht eine Lüge vorwirft.

Die Pferde durchgegangen sind einem 60-Jährigen aus dem Landkreis Giengen, als die Polizei ihn im November 2019 im Aichacher Stadtgebiet kontrollierte. Der Baden-Württemberger war beim Autofahren nicht angeschnallt und reagierte mit dem Hitlergruß, weil ihn die Beamten mit 30 Euro verwarnen wollten. Den Gruß gab der 60-Jährige am Montag vor dem Aichacher Amtsgericht zu, wo er sich wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten musste. Er hatte sich deshalb mehrfach bei den Beamten entschuldigt, warf ihnen trotzdem eine Lüge vor.

Der Mann fühlt sich von Ämtern und Behörden hintergangen

Ausführlich schilderte der 60-Jährige dem Gericht, wie sehr er sich von Ämtern und Behörden hintergangen fühlt. Immer wieder liege er deshalb mit ihnen im Clinch und habe auch schon einige Anzeigen bekommen, sagte er aus. Der 60-Jährige ist chronisch krank und seit Anfang des Jahres Frührentner. Als er in Aichach in die Verkehrskontrolle geriet, habe er einen ziemlich stressigen Tag hinter sich gehabt, so der Angeklagte. Er arbeitete damals im Nebenjob als Ausfahrer und war gerade auf dem Weg zu seiner letzten Lieferadresse. Kurz vorher war er noch in einem Supermarkt gewesen. Lediglich auf dem kurzen Stück zwischen Supermarkt und seinem Ziel im Stadtgebiet habe er sich nicht angeschnallt, sagte der 60-Jährige aus.

Als „zunächst ganz normal, dann immer lautstarker“ beschrieb der Polizeibeamte das Gespräch mit dem Angeklagten bei der Verkehrskontrolle. Die Verwarnung über 30 Euro nahm der 60-Jährige zuerst an, regte sich dann aber darüber auf. Der Polizist sagte aus: „Er hat sich unter anderem laut beschwert, warum er 30 Euro bezahlen muss, wo er eh kein Geld hat.“

Polizist: Paketfahrer deutete auch einen "Hitler-Schnauzer" an

Der Angeklagte erklärte vor Gericht, warum er so zornig reagiert hatte: „Mir war klar, dass ich an dem Tag umsonst geschafft habe.“ Voller Wut zeigte er den Polizeibeamten daraufhin den Hitlergruß, also den rechten Arm mit flacher Hand auf Augenhöhe schräg nach oben gestreckt. Warum er ausgerechnet diese Geste gewählt hatte, konnte er vor Gericht nicht erklären. Er habe nichts gegen Ausländer, sei sogar bei seinen ausländischen Nachbarn sehr beliebt, sagte er aus. Als eine glatte Lüge bezeichnete er den Vorwurf, dass er mit zwei Fingern der linken Hand außerdem einen Schnauzer über der Oberlippe angezeigt habe. Das hatte der Polizeibeamte in seinem Protokoll so notiert und wiederholte es auch in seiner Aussage vor Gericht.

Angeklagter ist einschlägig vorbestraft

Staatsanwältin Beate Christ hatte keinen Zweifel daran, dass die Aussage des Polizeibeamten stimmte. Für die Anklage spiele es keine Rolle, weil der 60-Jährige mit dem Hitlergruß alleine schon den Tatbestand erfüllt habe, sagte Christ. Angesichts mehrer Geldstrafen, die er wegen Beleidigung und versuchter Nötigung erhalten hatte, sprach sie sich diesmal für eine dreimonatige Bewährungsstrafe sowie als Auflage 80 Stunden gemeinnützige Arbeit aus. Ein Bewährungshelfer soll ihn unterstützen.

Richterin Eva-Maria Kraus schloss sich dem an, reduzierte die Zahl der Stunden jedoch auf 50. „Sie tun sich unwahrscheinlich schwer, etwas hinzunehmen“, sagte sie mit Blick auf die fünf Geldstrafen, die der Angeklagte sich im Clinch mit Behörden eingehandelt hatte. Die Delikte würden alle in die gleiche Kerbe schlagen, so die Richterin.