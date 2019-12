12:13 Uhr

Autofahrerin fährt Müllmann in Aichach an

Als er die Gelbe Tonne über eine Straße ziehen wollte, ist ein Müllmann am Dienstag in Aichach von einem Auto angefahren worden.

Ein 40-jähriger Müllmann will in Aichach die Gelbe Tonne über die Straße ziehen. Dabei erfasst ihn eine 39-jährige Frau mit ihrem Auto.

Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag in Aichach einen Müllmann bei der Arbeit angefahren und verletzt.

Der Müllmann zieht die Gelbe Tonne über die Straße

Laut Polizei leerte der 40-Jährige gegen 15.15 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Aichach eine Gelbe Tonne in das Müllfahrzeug. Danach wollte er die Tonne zu einer Grundstückseinfahrt auf der gegenüberliegenden Seite zurückbringen. Dabei erfasste ihn die 39-jährige Frau mit ihrem Auto.

Der Müllmann prallt auf der Motorhaube auf

Der Müllmann prallte auf der Motorhaube auf und erlitt Prellungen an Schulter und Bein. Die Polizei spricht außerdem von einem Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. (AN)

