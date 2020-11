14:46 Uhr

Autofahrerin mit vier Promille am Steuer erwischt

47-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt wird am Donnerstagabend in Markt Indersdorf im Landkreis Dachau kontrolliert.

Eine 47-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag mit vier Promille Alkohol im Blut am Steuer erwischt worden. Die Frau aus dem Landkreis Eichstätt musste sich gegen 20 Uhr in der Dachauer Straße in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) einer Verkehrskontrolle unterziehen, berichtet die Polizeiinspektion Dachau.

Der Test ergab den "hohen Wert", so die Polizei. Die Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben. (cli)

