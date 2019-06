vor 24 Min.

Autoknacker brechen in Dachau sieben BMW auf

Diese Autoknacker sind offenbar auf BMW spezialisiert. Sieben Fahrzeuge haben sie in einer Nacht in Dachau aufgebrochen. Worauf sie es abgesehen hatten

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Dachau-Süd sieben BMW aufgebrochen. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei knapp über 20000 Euro. Die Fahrzeuge standen im Bereich des Himmelreichweges, in der Herzog-Wilhelm-Straße, Graf-Konrad-Straße, Am Rennplatz und an der Eschenrieder Straße. In den meisten Fällen schlugen die Täter die Seitenscheiben ein und entwendeten Radios und Navigationsgeräte aus den Fahrzeugen. Der Beuteschaden wird mit etwa 15000 Euro beziffert. (AN)

