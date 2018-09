Autoreifen von der Ladefläche gestohlen

Auch die Frage nach der Verwaltung des Friedhofs in Oberbaar ist offen. Warum ein Bürger im Fall Oberperlmühle jetzt mit gerichtlichen Schritten gedroht hat

Musik

Der junge Chor Voice Mix probt jetzt in Mühlhausen

Die Gruppe ging aus dem Jugendchor Derching hervor und bietet ein etwas anderes Repertoire. Am Sonntag ist er in Dasing, demnächst in Affing zu hören.