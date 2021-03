18:24 Uhr

Autos und Fahrtwind sind tödlich für wandernde Kröten in Aichach-Friedberg

Plus Bei feuchtem und warmem Wetter zieht es die Kröten in ihre Laichgebiete. Ehrenamtliche sammeln sie an den Krötenzäunen ein und bringen sie sicher über die Straße.

Von Gerlinde Drexler

Explosionsartig kann es losgehen, wenn die Temperaturen stimmen. Dann wandern Kröten, Frösche und Lurche zu ihren Laichgebieten. Tunnel und Krötenzäune sollen verhindern, dass die Tiere auf dem Weg Straßen überqueren müssen und dabei ihr Leben verlieren. Ehrenamtliche Helfer vor allem vom Bund Naturschutz (BN) sammeln regelmäßig die Amphibien aus den entlang der Zäune aufgestellten Behältern ein und tragen sie über die Straße.

Krötenzäune wie hier am Schloss Blumenthal, Stadt Aichach, sollen verhindern, dass die Kröten auf ihrem Weg in die Laichgebiete die Straße überqueren und dabei überfahren werden. Rund 200 Tiere sammelten Helfer des BN 2019 in Blumenthal ein. Bild: Gerlinde Drexler

Schon seit Anfang März steht der 130 Meter lange Krötenzaun im Bereich des Obergriesbacher Weihers. Im vergangenen Jahr seien die ersten Tiere um diese Zeit schon unterwegs gewesen, erinnert sich Gustav Herzog. Er ist Mitglied im Kreisvorstand des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) und arbeitet seit Jahren mit dem BN zusammen. In diesem Jahr war das Wetter bisher noch zu kalt. Nur einzelne Gras- und Wasserfrösche sah Herzog bisher wandern. Er sagt: "Es bräuchte noch ein paar warme Tage und, wenn es ganz gut geht, einen warmen Regen. Dann geht es los." Dann kann es schnell gehen, wie er aus eigener Erfahrung weiß.

Helfer in Aichach-Friedberg sammeln Tausende Kröten und Frösche ein

Im vergangenen Jahr sammelten die rund 20 ehrenamtlichen Helfer in Obergriesbach innerhalb weniger Wochen 500 Amphibien ein. Das Gros waren Kröten. Aber auch vereinzelte Frösche und ein paar Teichmolche waren dabei. Meistens seien die Tiere in der Dämmerung unterwegs, erzählt Herzog. Nach Abschluss der Wanderung müsste der Zaun eigentlich auf die andere Seite versetzt werden, findet er. Denn etwa Mitte Juni machen sich die "Hüpferlinge" wieder auf den Rückweg. Darüber, wie viele Amphibien das sind, gibt es bisher keine Untersuchungen. "Das wäre aber hoch interessant", findet Herzog. Denn nur so ließe sich feststellen, wie sich die Hilfsaktion auf die Population auswirkt.

Ruhig ist es momentan auch noch am Weiher in Hiesling (Stadt Aichach). Im vergangenen Jahr trugen die ehrenamtlichen Helfer hier rund 1800 Frösche und 670 Molche, insgesamt also etwa 2530 Amphibien, über die Straße. Das waren etwas weniger als 2019. Von damals stehen in der Statistik von Johanna Lenz, die den Krötenzaun betreut, 2600 Kröten und Frösche sowie 1396 Molche.

Bauhöfe aus Aichach und Hollenbach unterstützen die Ehrenamtlichen

Den rund 700 Meter langen Krötenzaun am Hieslinger Weiher, an der Straße zwischen St. Georg und Hiesling, bauten die ehrenamtlichen Helfer der BN-Ortsgruppe Aichach vor wenigen Tagen erst auf. Zusammen mit Mitarbeitern der Bauhöfe aus Aichach und Hollenbach, die mit Baggern die Löcher für den Zaun aushoben. Diese Unterstützung hänge mit einer Kanalbaumaßnahme in Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) zusammen, sagt Helga Fritscher, Vorsitzende der Ortsgruppe. Lastwagen müssen deshalb auf die Straße zwischen St. Georg und Hiesling ausweichen.

Erst vor wenigen Tagen bauten ehrenamtliche Helfer der Aichacher Ortsgruppe des Bund Naturschutz BN den rund 700 Meter langen Krötenzaun am Hieslinger Weiher an der Straße zwischen St. Georg und Hiesling auf. Bild: Johanna Lenz

Ganz anders sieht es am Kühnhauser und Schorner Weiher (Markt Pöttmes) aus. Dort wandern die Amphibien schon und BN-Ortsgruppenvorsitzende Elisabeth Birkmeir geht davon aus, dass nun mit den warmen Tagen der Höhepunkt der Wanderung erreicht wird. Feuchtes und warmes Wetter sei der Auslöser, sagt sie. "Dann hält sie nichts mehr." Besonders der kleine Weiher in Kühnhausen, den Birkmeier als "eigentlich nur ein Wasserloch“ beschreibt, sei dann voll mit Amphibien. Von den insgesamt 520 Wanderern, die die Helfer im vergangenen Jahr an den Krötenzäunen einsammelten, wollten 287 in das "Wasserloch".

Straßenbaustelle bei Kühnhausen bietet Kröten dieses Jahr guten Schutz

Die Ortsgruppenvorsitzende freut sich, dass die Baustelle zwischen Kühnhausen und Pöttmes den Tieren dieses Jahr einen besonders guten Schutz bietet. Wegen der Umleitung fahren dort keine Autos und auch die Lastwagen sind nachts, wenn die Amphibien auf Wanderschaft gehen, nicht mehr unterwegs. Wobei nicht nur die Fahrzeuge eine Gefahr für die Tiere darstellen. Auch der Fahrtwind, der sie irgendwohin schleudert, kann sie töten. Aichachs BN-Vorsitzende Frischer appelliert deshalb an die Autofahrer, Straßen, über die die Amphibien wandern, entweder zu meiden oder langsam zu fahren.

Krötenwanderung Wer sich als Helfer engagieren und helfen möchte, findet die Kontaktdaten der jeweiligen BN-Ortsgruppe im Internet unter der Adresse www.bn-aic.de.

