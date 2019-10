vor 50 Min.

Autoschlüssel nicht gut genug versteckt

Der Führerschein einer 62-Jährigen ist eingezogen. Sie fährt aber trotzdem mit dem Auto zum Einkaufen. Danach bekommt nicht nur sie, sondern auch ihr Mann einen Strafbefehl

Von Gerlinde Drexler

Den versteckten Autoschlüssel fand eine 62-Jährige aus dem nördlichen Landkreis durch Zufall. Obwohl sie keinen Führerschein hat, fuhr sie daraufhin im April vergangenen Jahres mit dem Auto zum Einkaufen. Daraufhin trudelten bei ihr und ihrem gleichaltrigen Ehemann zwei Strafbefehle ein. Ihrer lautete über 90 Tagessätze zu je 20 Euro (1800 Euro) wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Weil ihr Mann es zugelassen hatte, dass sie Auto fuhr, sollte er 2100 Euro (30 Tagessätze á 70 Euro) zahlen. Dagegen legten beide Einspruch ein. Die Ehefrau beschränkte ihren auf die Anzahl der Tagessätze.

Schon seit Ende 2017 ist der Führerschein der 62-Jährigen eingezogen. Damals war sie betrunken am Steuer erwischt worden. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, Anfang 2018 eine Fahrt mit ihrem Auto zu machen. Das Fahrzeug hatte ihr Mann wenige Monate vorher auf seinen Namen zugelassen. Mit einem Nummernschild, das die Initialen seiner Ehefrau trägt.

Nach der ersten Fahrt habe er den Schlüssel versteckt, sagte der Ehemann aus. Im ehemaligen Kinderzimmer in einer Schublade, in die seine Frau normalerweise nicht schaue. Beim Putzen fiel der 62-Jährigen der Schlüssel jedoch in die Finger. Worauf sie sich spontan entschloss, mit dem Auto zum Einkaufen zu fahren. Auf dem Supermarktparkplatz fiel sie einer Polizistin auf, die sie vom Sehen kannte und wusste, dass sie keinen Führerschein hatte. Als sie es ihrem Mann beichtete, habe der sie ziemlich geschimpft, sagte die 62-Jährige vor Gericht aus.

Den Vorwurf, dass er seiner Frau das Fahren mit dem Auto erlaubt habe, bestritt der Ehemann. Nach dem ersten Vorfall habe er den Schlüssel an sich genommen und den Zweitschlüssel versteckt, sagte er aus. Weil niemand merken sollte, dass seine Frau keinen Führerschein hatte, habe er das Auto nicht abgemeldet, erklärte er Richterin Eva-Maria Kraus.

Eine Geschichte, die ihm weder die Richterin noch Staatsanwalt Johannes Pausch so richtig abnahmen. Selbst wenn er ihm glauben würde, sei es für ihn immer noch eine Straftat, sagte Pausch. „Klarer ist es selten, dass Sie zu verurteilen sind.“

Auch die Argumente von Verteidiger Thomas Bednarz änderten nichts an der Sichtweise des Staatsanwalts. Bednarz hatte darauf hingewiesen, dass sein Mandant das Versteck für sicher gehalten hatte. Außerdem hatte seine Ehefrau ihm versichert, dass sie nicht mehr mit dem Auto fahren würde. Der von Bednarz vorgeschlagenen Einstellung gegen Geldauflage stimmte der Staatsanwalt nicht zu, weil es schon der zweite Vorfall dieser Art war. Der Ehemann zog schließlich seinen Einspruch zurück. Weil er es vorsätzlich zuließ, dass seine Ehefrau ohne Führerschein Auto fuhr, muss er 2100 Euro zahlen.

Zugunsten der Ehefrau wertete der Staatsanwalt, dass sie geständig war und man ihr anmerkte, dass es ihr leidtat. Gegen sie sprach jedoch, dass sie zweimal innerhalb kurzer Zeit ohne Führerschein gefahren war. Außerdem war sie vorbestraft – wegen Unfallflucht und weil sie betrunken am Steuer gesessen hatte.

Beide Male war die 62-Jährige zu Geldstrafen verurteilt worden. Nachdem die sie offensichtlich nicht beeindruckt hatten, kam für Staatsanwalt Pausch nur eine dreimonatige Bewährungsstrafe in Frage. Außerdem plädierte er für eine Geldauflage in Höhe von 1200 Euro. Die Richterin verurteilte die 62-Jährige zu der im Strafbefehl genannten Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro. Der Führerschein bleibt für weitere neun Monate gesperrt. Die Angeklagte nahm das Urteil an.

Themen folgen