Axel Kern wird neuer Stadtrat in Aichach

Plus Der 72-jährige Zahnarzt Axel Kern rückt für Patrick Kügle auf dem Sitz der FDP in den Stadtrat in Aichach nach. Er vertritt eine andere Ansicht zu Corona.

Von Claudia Bammer

2018 hätte er schon einmal Aichacher Stadtrat werden können. Damals hatte Axel Kern aus beruflichen Gründen abgelehnt, und Patrick Kügle rückte für Edith Lotter auf dem Sitz der FDP nach. Nachdem Kügle im Dezember sein Mandat niedergelegt hat, ist die Reihe erneut an Kern. Diesmal nimmt der Zahnarzt, der seine Praxis in der Oberen Vorstadt an einen Kollegen übergeben hat, das Mandat wahr. In der Sitzung am Donnerstag, 28. Januar, wird er vereidigt.

"Der Tradition zufolge", sagt Kern, wird er in der Fraktionsgemeinschaft bleiben. Dieser gehören neben der FDP Erich Echter von der Christlichen Wählergemeinschaft (CWG) sowie Erol Duman und Gerhard Bauer vom Bündnis Zukunft Aichach (BZA) an. Er ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und wohnt in Oberbernbach. Seit 20 Jahren ist er Mitglied der Liberalen. Seine Schwerpunkte sieht er in den Themen Soziales, Gesundheit und Kultur.

Aichacher Stadtrat Axel Kern arbeitet auch im Rentenalter gern

Axel Kern ist mit 72 Jahren zwar schon im Rentenalter, er übt seinen Beruf als Zahnarzt aber immer noch aus. Die Arbeit macht ihm einfach Freude, sagt er. Insbesondere in den Seniorenheimen. Kern und sein Kollege gehören zu den wenigen Zahnärzten in Bayern, die Patienten in den Heimen, zu Hause und wenn nötig auch im Krankenhaus behandeln. Das ist seit Beginn der Corona-Pandemie noch aufwendiger geworden. Kern macht jedes Mal einen Schnelltest vor Ort, muss in Schutzkleidung und mit FFP2-Maske behandeln. Das nehme er aber gern für die Patienten auf sich, sagt er. Gerade die Senioren seien dafür sehr dankbar.

Neu besetzt wird der Sitz der FDP im Aichacher Stadtrat (hier der Sitzungssaal): Für Patrick Kügle rückt Axel Kern nach. Er wird am Donnerstag vereidigt, allerdings in der TSV-Turnhalle, wo der Stadtrat coronabedingt tagt. Bild: Erich Echter (Archivfoto)

In Sachen Corona-Pandemie, betont Kern, vertrete er völlig andere Ansichten als Patrick Kügle. Der 42-Jährige, der auch aus der FDP ausgetreten ist, hat sich als Sprecher der Corona-Skeptiker Wittelsbacher Land wiederholt gegen die Corona-Einschränkungen ausgesprochen. Kern sagt: "Wenn Sie Personen gesehen haben, die auf der Intensivstation behandelt werden, dann haben Sie kein Verständnis für Menschen, die Corona bagatellisieren." In die Impfung hat er Vertrauen. "Es wurde sehr viel Geld investiert und viel getestet", sagt er. "Man muss mit Zuversicht in die Sache reingehen."

Über die praktische Arbeit als Zahnarzt hinaus bringt sich Kern ehrenamtlich unter anderem in der Bayerischen Landeszahnärztekammer, im Zahnärztlichen Bezirksverband Schwaben oder in der Landesarbeitsgemeinschaft Pflege ein. Fast 30 Jahre hat er an der Berufsschule Augsburg medizinische und zahnmedizinische Fachkunde gelehrt, seit Herbst unterrichtet er am Berufsbildungszentrum am alten Krankenhaus in Aichach. "Das ist eine sehr sinnvolle, schöne Aufgabe", sagt er. Außerdem ist er ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht in München.

Neuer Aichacher Stadtrat Kern liebt Tauchen und Rockkonzerte

Viele kennen Axel Kern durch sein Hobby: das Tauchen. Den Tauchclub Aichach hat er 1986 mitgegründet, bis heute ist er dessen Vorsitzender. Auch hier engagierte er sich über Aichach hinaus, etwa lange Jahre als Tauchlehrer, Ausbildungsleiter und zuletzt als Präsident des Verbands Deutscher Sporttaucher und als ehrenamtlicher Messepräsident der Bootsmesse Boot Düsseldorf. Während ihn seine Reisen früher zu den Tauch-Hotspots in der halben Welt geführt haben, reist er heute lieber innerhalb Bayerns. Er fährt gern Ski und geht Wandern. Seine "ganz große Liebe" neben dem Tauchen und seinem Beruf sind Rockkonzerte. Der leidenschaftliche Autogrammsammler konnte dabei dabei das ein oder andere Mal sein Hobby mit dem Beruf verbinden: Er hat schon Mitglieder von Status quo und Deep Purple behandelt, teils hinter der Bühne.

