vor 18 Min.

B300: Auto mehr als doppelt zu schnell

Raser war bei Peutenhausen mit 163 Stundenkilometer unterwegs. Was das für Folgen für ihn hat

Die Polizeiinspektion Ingolstadt hat am Montag zwischen 16 und 21.45 Uhr im Einmündungsbereich der B300 bei Peutenhausen (Gachenbach, Kreis Neuburg-Schrobenhausen) geblitzt. Peutenhausen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und einen Raser mit 163 Stundenkilometern bei erlaubten 80 gemessen. Der Raser muss laut Polizei mit einem Bußgeld in Höhe von 1360 Euro rechnen, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei und drei Monaten Fahrverbot. Insgesamt erwischten die Beamten 37 Verkehrsteilnehmer mit zu hoher Geschwindigkeit. (AN)

