vor 19 Min.

B300: Autofahrer landet in Ausfahrt bei Aichach im Straßengraben

Auf der B300-Ausfahrt Aichach-West ist ein Autofahrer am Samstag von der Straße abgekomemen.

Ein Unfall ereignet sich am Samstag auf der B300-Ausfahrt Aichach-West. Laut Polizei war der Autofahrer zu schnell unterwegs.

In der B300-Ausfahrt Aichach-West ist am Samstagabend ein Autofahrer von der Straße abgekommen und im Graben landet. Das berichtet am Montag die Aichacher Polizei.

Der 40-jährige Fahrer wollte gegen 19.30 Uhr die B300 in Fahrtrichtung Schrobenhausen bei Aichach-West verlassen. Im Kurvenbereich der Ausfahrt kam er laut Polizei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn ab. Das Auto schleuderte in den Straßengraben und blieb dort auf der Seite liegen.

Der Fahrer bleibt bei dem Unfall unverletzt

Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Es entstand ein Sachschaden in Höhe etwa 2500 Euro. (bac)

