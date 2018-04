vor 20 Min.

B300: Beim Aufprall reißt es die Hinterachse heraus

28-Jähriger setzt zu spät zum Überholen an. Beim Bremsen gerät er auf die Gegenfahrbahn

Zu spät dran war ein 28-jähriger Autofahrer am Freitag auf der B300 bei Gachenbach mit einem Überholmanöver. Er wollte laut Polizei gegen 13.30 Uhr kurz vor Ende des zweispurigen Abschnittes noch zwei Fahrzeuge überholen. Als er bemerkte, dass das nicht mehr vor der Sperrfläche klappen konnte, bremste er stark ab. Sein VW Caddy geriet ins Schleudern und mit dem Heck auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Passat mit einem 45-Jährigen am Steuer prallte frontal in die linke hintere Seite des Caddy. Durch den heftigen Aufprall wurde die Hinterachse des Caddy herausgerissen. Trotzdem kamen beide Fahrer mit leichten Verletzungen davon. Der Sachschaden beträgt 18000 Euro. (AN)

