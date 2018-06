19:30 Uhr

B300-Ausbau: Erst der Asphalt, dann die Kosmetik

Bald ist die letzte Lücke beim vierspurigen Ausbau der B300 zwischen Dasing und Aichach geschlossen. Bis zur Eröffnung Ende September ist aber noch viel zu tun.

Von Carmen Jung

Darauf haben viele Autofahrer seit Langem gewartet: Dass die Schlussetappe beim vierspurigen Ausbau der B300 zwischen Aichach und Dasing asphaltiert wird. Nun ist es endlich so weit. Am Mittwoch und Donnerstag werden die beiden unteren Schichten aufgebracht. Allerdings dauert es dann trotzdem noch eine ganze Weile, bis der Verkehr komplett über die neue, insgesamt fünf Kilometer lange und 28 Millionen Euro teure Trasse rollen kann.

Im Oktober 2014 war der Spatenstich für das Großprojekt. Es liegt bis heute genau im Zeitplan. Das bestätigt Bauleiterin Pia Scherer vom Staatlichen Bauamt Augsburg. Es bleibt damit bei der ursprünglich geplanten Eröffnung im September.

B300-Ausbau: Das Schlimmste haben die Autofahrer bereits hinter sich

Die Lücke zwischen dem Autobahnanschluss Dasing (Richtung Augsburg) bis zum Gewerbegebiet Acht300 ist derzeit noch 1000 Meter lang. Sand war auf der doppelten Fahrspur Richtung Dasing die längste Zeit zu sehen. Ab heute kommt auf 10.000 Quadratmeter der Asphalt drauf. Der Verkehr ist davon laut Scherer nicht betroffen. Er zieht weiterhin einspurig in beiden Richtungen auf der bereits fertigen Fahrspur Richtung Aichach vorbei.

Die größten Beeinträchtigungen in der knapp vierjährigen Bauzeit haben die Verkehrsteilnehmer ohnehin längst hinter sich. Jetzt sind sie nur noch „minimalst“, sagt die Fachfrau. Erst vor Kurzem ist eine weitere Einschränkung weggefallen: Der Zubringer zur Western-City, der ebenfalls ausgebaut wurde, ist nicht mehr gesperrt. Diese Verbindung, die von der Sondermülldeponie zum Kreisverkehr am A-8-Anschluss Richtung Augsburg führt, ist laut Scherer seit Mitte Juni fertig. Über diese Trasse rollt der Verkehr aus Richtung Dasing zum Gewerbegebiet Acht300. Entlang der Western-City finden Fußgänger nun einen Gehweg. Ebenso wieder befahrbar ist die dadurch abgehängte Verbindung gen Westen zur Kreisstraße von Obergriesbach nach Taiting.

Auch wenn der Asphalt drauf ist: Die B300 ist noch lange nicht fertig

Wenn jetzt asphaltiert wird, warum wird die B300 nicht bald geöffnet? Auch wenn’s ab Ende der Woche so aussehen wird: Die Straße ist deshalb noch nicht fertig. Es fehlen zwei weitere Schichten: die Asphaltbinder- und die Deckschicht. Zuvor muss die Gleitschutzwand aufgestellt werden, die die doppelten Fahrspuren trennt. Dann kann, womöglich übernächste Woche, der Asphaltbinder aufgebracht werden. Einen Termin für die letzte, vierte Schicht gibt es noch nicht. Weitere Arbeiten müssen zuvor aufeinander abgestimmt werden. Der rund 180 Meter lange Lärmschutz der Western-City ist nötig, ebenso wie die sogenannte „Hinterfüllung des Mittelschutzes“ (Scherer). Hinzu kommen Arbeiten an Banketten und Mulden oder die Fundamente für die Vorwegweiser.

Die Bauingenieurin spricht von der "abschließenden Kosmetik", die sich noch hinziehen werde. Kopfzerbrechen bereitet Pia Scherer das nicht. Sie leitet den vierspurigen B300-Ausbau von der ersten Stunde an: dem vorgezogenen Umbau der Anschlussstelle Aichach-West im Jahr 2011. Regie führt sie auch seit dem Spatenstich im Oktober 2014. Längst ist der berüchtigte, unfallträchtige Gallenbacher Berg Geschichte. Dass im Hintergrund des autobahnähnlichen Ausbaus das Ziel Unfallvermeidung steht, hält Scherer für eine "tolle Sache". Es freut sie, dass auf den bislang vier fertigen Kilometern nichts Gravierendes passiert ist.

Jetzt also der Schlussspurt: Im bereits fertigen Mittelstreifen blüht es schon bunt, dank einer Spezialkräutermischung, so Scherer. Fertige Böschungen sind grün überzogen – mit magerem Gras, das nicht so oft gemäht werden muss. Hinzu kommen im Spätherbst oder Frühjahr auf der ganzen Trasse Sträucher und Bäume gerade an den Stellen der Böschungen und Dämme, die das Mähgerät nicht erreicht. Die Pflege falle dadurch leichter, es schaue schön aus und Vögel hätten eine Brutstätte, fasst Scherer die Vorteile zusammen. Bis die ersten Vögel nisten, rollt der Verkehr schon längst komfortabel auf vier Spuren.

